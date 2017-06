DiRT 4 Wii U Virtual Console - Week 155 WipEout Omega Collection Tokyo 42 Nieuws: [E3] Minecraft gaat cross-platform en 4K

Door Stefan van B op 11-06-2017 om 23:54 Bron: Gamed Minecraft is al enige jaren uit, maar de ontwikkelaars bij Mojang blijven trouw de titel updaten met nieuwe content. Tijdens de E3 persconferentie had het team van Mojang dan ook enkele grote verassingen voor ons gamers. Deze zomer zullen miljoenen Minecraft spelers namelijk voor het eerst met elkaar kunnen spelen als Minecraft over alle platformen cross-platform multiplayer zal ondersteunen. Zo worden spelers die op hun smartphone spelen verenigd met PC gamers en Xbox One X gamers worden in contact gesteld met spelers op de Nintendo Switch.



Daarnaast zal Minecraft in het najaar een 4K upgrade krijgen. Deze zal voorzien worden van een geheel nieuwe grafische stijl om de grafische rekenkracht van de Xbox One X volledig te benutten. Onder de naam Super Duper Graphics Pack kan je met 4K Ultra HD en HDR Minecraft op een geheel nieuwe wijze beleven.



