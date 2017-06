The Town of Light Skull and Bones Perception DiRT 4 Review: The Town of Light

Door Rene Groen op 13-06-2017 om 13:54





Deze opvallende, ietwat lugubere achtergrond is zo realistisch mogelijk gehouden. Verwacht dan ook geen horrorelementen in de traditionele zin of bovennatuurlijke verschijnselen, iets wat de setting ook niet nodig heeft. In plaats daarvan richten ze zich op Renée als individu en doorlopen we het verhaal vanuit haar visie waarbij fictie en waarheden door elkaar lijken te lopen. Het resulteert in een walking simulator die niet voor iedereen geschikt is. Omdat je niet kunt rennen is het tempo niet erg hoog, als je even je aandacht laat verslappen gaat het verhaal aan je voorbij en er is niet al teveel ruimte om je eigen pad te kiezen. Het spel is behoorlijk lineair, slechts op enkele momenten krijg je iets meer ruimte voor verkenning. Ook de aanwezige keuzemomenten zorgen voor kleine uitstapjes aangezien het hoofdverhaal er niet anders door zal eindigen. De vraag is dan ook of je het na het uitspelen nog eens op zal starten, hoewel een Chapter Select het je gelukkig makkelijker maakt om qua keuzes te variëren.



Wanneer je geïnteresseerd bent door het onderwerp is The Town of Light een intrigerende game maar niet zonder fouten. Sommige laadtijden zijn wat lang te noemen en grafisch stelt het nogal teleur. Hoewel we begrijpen dat het gesticht waarheidsgetrouw is nagemaakt voelen de kamers onderling weinig verschillend aan en je zult regelmatig geplaagd worden door pop-up en framerateproblemen, hetgeen je uit de ervaring haalt. Verder zien we een stijlbreuk in de handgetekende cutscenes en de waarheidsgetrouwe karakters die onnatuurlijk ogen en eerder over komen als een mannequin dan mensen van vlees en bloed.





