'Dragon Quest XI is 50 tot 100 uur lang'

Door Rene Groen op 11-06-2017 om 10:57 Dragon Quest fans kijken halsreikend uit naar XI, te verschijnen op de Nintendo 3DS, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Wanneer de game eenmaal verschijnt doe je er verstandig aan even geen afspraken te maken. Tijdens een 'mini stage event' in Fukuoka heeft Uchikawa bekend gemaakt dat Dragon Quest XI: In Search of Departed Time ongeveer vijftig uur gameplay bevat wanneer je het uit wil spelen. In deze tijd heb je het spel echter niet compleet afgerond, hier kun je gerust honderd uur voor uittrekken.



De enige vraag die nu nog overeind blijft is wanneer we met het spel aan de slag mogen, Japanners kunnen eind juli de Nintendo 3DS uitgave verwachten. Tweeten



Titel: Dragon Quest XI Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Square Enix Uitgever: Square Enix Media:















