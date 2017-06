Nieuws: [E3] Sony met King's Field: Dawn of the Moonlight?

Door Stefan van B op 11-06-2017 om 10:48 Bron: AllGamesDelta Dat deze E3 zo lek is als een mandje is de afgelopen dagen wel weer gebleken. Het druppen lijkt ook maar niet op te houden. Op het internet zijn nu blurry foto's verschenen van een nieuwe PlayStation titel genaamd King's Field: Dawn of the Moonlight die op 20 oktober dit jaar zou moeten verschijnen. Meer kan er aan de hand van onderstaande foto's nog niet gezegd worden, maar de persconferentie's aankomende dagen zullen verheldering gaan bieden. Dem E3 leaks pic.twitter.com/rseiH09sWx — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 11 juni 2017 Tweeten



10:41 [E3] Ori and the Will of the Wisp uitgelekt

