Wii U Virtual Console - Week 155 WipEout Omega Collection Tokyo 42 Tekken 7 Nieuws: [E3] EA met Free Games Week

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 22:15 Electronic Arts kwam bij haar EA Play event met een leuke aankondigingen; om de E3 te vieren komen ze met een gratis cadeautje voor PC, Xbox One en PlayStation 4 spelers. Deze week hebben PC en Xbox One spelers gratis toegang tot de Origins en Vault services waardoor je de gehele week kosteloos de Free Trials uit kunt proberen. Ook aan PlayStation 4 gamers is gebracht, ook zij krijgen free trials van diverse titels uit de stal van de uitgever.

Tweeten



Andere berichten over Electronic Arts [10-06-2017] [E3] EA Play details vroegtijdig gelekt? [26-05-2017] [E3] EA onthult speelbare games op EA Play [09-04-2017] EA plant 500 nieuwe banen in Montreal Studio [24-03-2017] Nieuwe NFS en Battlefront speelbaar op EA Play [28-02-2017] Peter Moore maakt opvallende transfer [19-01-2017] EA slaat E3 (wederom) over voor eigen event [15-12-2016] Electronic Arts' Porsche deal gaat eindigen [08-11-2016] Nieuwe Need for Speed heet Arena? [02-11-2016] Actiespel Jade Raymond laat op zich wachten [23-08-2016] EA blij met komst Scorpio en Neo [18-08-2016] [GC] EA hint naar Mass Effect remasters [07-07-2016] Nieuwe titels voor EA Access Vault [19-06-2016] EA wil 'nieuwe Rocket League' vinden, weigerde oude [12-06-2016] [E3] EA deelt info over Star Wars projecten [12-06-2016] [E3] EA komt met Originals program [02-06-2016] EA laat Titanfall en Battlefield met elkaar vechten [18-05-2016] Keert EA terug naar oude IP's? [01-02-2016] EA gebruikt "Ghost", Ubisoft is boos [29-01-2016] Battlefield in 2016, Mass Effect in 2017? [28-01-2016] Electronic Arts met publiek evenement [15-01-2016] Week lang EA Access toegang bij Gold [13-01-2016] EA Access naar Origin [11-01-2016] Nieuwe data voor EA Access [14-12-2015] DICE werkt aan nieuwe Battlefield [11-12-2015] EA komt met competitieve divisie [17-11-2015] EA werkt aan actietitel in een open wereld [20-10-2015] EA met Paris Games Week line-up [18-10-2015] EA ziet Remasters als een zwakte [17-10-2015] EA werkt aan vele nieuwe IP's [14-07-2015] Jade Raymond maakt overstap naar EA 21:59 [E3] Star Wars: Battlefront II in gameplaytrailer Reacties (3) Pagina: 1 Gast (162.254.149.xxx) op 10-06-2017 om 22:23 Jesus wat een slechte show was dit.

E3 begint weer lekker /s...

Gast (83.84.176.xxx) op 10-06-2017 om 22:26 Eens, grotendeels waardeloos. Ik ga nu lekker "The girl next door" kijken.

Hopen dat het nieuws morgen interessanter is.

Gast (85.145.177.xxx) op 10-06-2017 om 22:48 Het is EA, meeste deel van dat (sport gedeelte) presentatie is saai.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum