Nieuws: [E3] Star Wars: Battlefront II in gameplaytrailer

Door Stefan van B op 10-06-2017 om 21:59 Zojuist heeft DICE de eerste gameplaytrailer van Star Wars: Battlefront II laten zien. De game wordt grootser en meer uitgebreid dan de voorganger, waarbij goed geluisterd is naar alle feedback die de community heeft geleverd. DICE zal iedereen ook voorzien van gratis DLC als nieuwe locaties, personages, voertuigen modes, wapens, Star Cards en nog meer. Zodoende moet Battlefront II de ultieme Star Wars-ervaring op consoles leveren als de game op 17 november verschijnt. Tweeten



Andere berichten over Star Wars: Battlefront II [2017] [10-06-2017] Star Wars: Battlefront II krijgt beta [30-05-2017] [E3] Star Wars: Battlefront 2 gameplay bij EA Play [23-05-2017] DICE over Battlefront II werelden en dillema's [20-05-2017] Battlefront II vertelt over de Imperial Soldier [30-04-2017] Rey en Kylo Ren's outfit The Last Jedi onthuld [18-04-2017] Battlefront II ontvangt Inferno Squad roman [17-04-2017] Battlefront II split-screen exclusief op consoles [17-04-2017] Battlefront II krijgt eigen actiefiguur [16-04-2017] Star Wars: Battlefront 2 komt in november [12-04-2017] Star Wars Battlefront 2 trailer lekt uit [30-03-2017] Star Wars: Battlefront II onthulling op 15 april [11-05-2016] Star Wars: Battlefront krijgt sequel 22:15 [E3] EA met Free Games Week

21:49 [E3] Vorm je eigen carričre in NBA Live 18 Reacties (1) Pagina: 1 Gast (78.23.117.xxx) op 10-06-2017 om 22:14 ziet er goed uit, Battlefront was best een leuke game :P

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.