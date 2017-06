Nieuws: [E3] Vorm je eigen carrière in NBA Live 18

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 21:49 De NBA Live serie moest de laatste jaren enkele zware klappen incasseren, toch geeft Electronic Arts niet op en komen ze later dit jaar met NBA Live 18. Het spel bevat onder andere een carrière modus en in augustus kunnen we in een demo zelf gaan ervaren hoe de game speelt. Tweeten



Andere berichten over NBA Live 18 21:59 [E3] Star Wars: Battlefront II in gameplaytrailer

21:45 [E3] Bioware komt met Anthem Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: NBA Live 18 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Electronic Arts Uitgever: Electronic Arts Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum