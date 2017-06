[E3] EA met splitscreen titel A Way Out

Ontwikkelaar Hazelight Studios, bekend van Brothers: A Tale of Two Sons, heeft zojuist de coöperatieve titel A Way Out aangekondigd voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De titel moet in het voorjaar van 2018 verschijnen.

Het verhaal van A Way Out begint in de gevangenis met twee gedetineerden, Leo en Vincent, die elkaar van tevoren nog niet kennen. Terwijl hun individuele verhalen worden verteld, moeten spelers een relatie opbouwen op basis van vertrouwen, terwijl ze beide mannen uit de gevangenis laten ontsnappen naar de wereld daarbuiten. Deze co-op only game kan alleen samen met een vriend vanaf de bank of online worden gespeeld.