Nieuws: [E3] EA deelt Switch details voor FIFA 18

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 21:36 Bron: Gamed Zojuist bracht Electronic Arts een trailer uit van FIFA 18 maar daarmee is nog niet alles gezegd over de game. In een persbericht schuiven ze ook de Nintendo Switch versie naar voren en zo weten we wat we mogen verwachten.

quote: “FIFA 18 op Nintendo Switch is de beste FIFA die je overal mee naartoe kunt nemen en altijd en met iedereen kunt spelen," zei producer Andrei Lazarescu. “We leveren de meeslepende en authentieke ervaring die fans verwachten van FIFA, terwijl we nieuwe manieren introduceren om zowel thuis als onderweg op de Nintendo Switch te spelen.”

In FIFA 18 op de Nintendo Switch kunnen we aan de slag met Aftrap, Carrière, Online Seizoenen, Toernooien, de International Women’s Cup en Skill Games. Uiteraard kun je de game met je meenemen om in handheldstijl te spelen binnen 720p of thuis op je TV in 1080p. Producer Andrei Lazarescu laat weten: Tweeten



