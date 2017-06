Nieuws: [E3] Need for Speed Payback toont zich

Door Redneckerz op 10-06-2017 om 21:29 Bron: Gamed Op de E3 passeren allerlei games de revue, waarbij Electronic Arts dit jaar als eerste zijn persconferentie presenteert. Vanaf de E3 tonen zij nu nieuwe beelden van Need for Speed: Payback. Tweeten



Andere berichten over Need for Speed: Payback [02-06-2017] Need for Speed Payback verschijnt 10 november [01-06-2017] Need for Speed onthulling komt morgen [31-05-2017] Need for Speed speelt zich af in Vegas of Seattle [10-05-2017] In nieuwe Need for Speed kun je 'gewoon' offline [11-05-2016] Nieuwe Need for Speed in 2017 21:36 [E3] EA deelt Switch details voor FIFA 18

21:20 [E3] FIFA 18 met tweetal trailers Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.