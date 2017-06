Nieuws: [E3] FIFA 18 met tweetal trailers

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 21:20 Het is voor mij persoonlijk de game die ik in een jaar het meeste speel en FIFA 18 moet deze rol later in het jaar wederom in gaan vullen. Bij EA Play stond het spel ook in de spotlights middels de onderstaande video's, waarin we ook het vervolg van het verhalende The Journey te zien krijgen.

Tweeten



Andere berichten over FIFA 18 [10-06-2017] [E3] EA deelt Switch details voor FIFA 18 [06-06-2017] FIFA 18 draait niet in Frostbite op Switch [05-06-2017] Ronaldo siert cover FIFA 18 [07-02-2017] Nintendo Switch krijgt custom FIFA 18 [01-02-2017] The Journey krijgt vervolg in FIFA 18 21:29 [E3] Need for Speed Payback toont zich

21:17 [E3] Battlefield 1 deelt Russische details Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.