[E3] Battlefield 1 deelt Russische details

Electronic Arts heeft zojuist onthult dat in september de 'In the name of the Tsar' DLC voor Battlefield 1 zal verschijnen. Het uitbreidingspakket zal in totaal zes nieuwe maps brengen die de grootste strijd van de Eerste Wereldoorlog centraal zullen stellen. Met deze aankondiging is ook de eerste teasertrailer van het Russische front verschenen.

Voordat het Russische front zijn opwachting maakt, kunnen Battlefield 1 Premium spelers in juni en juli uitkijken naar de release van respectievelijk Nivelle Nights en Prise de Tahure die zich in het holst van de nacht afspelen. Daarnaast zal tijdens de GamesCom meer bekend gemaakt worden over een nieuwe competitieve gameplaymodus die gericht is op kleinere teams.