Nieuws: [E3] Madden NFL 18 in trailer

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 21:07 Later dit jaar ligt Madden NFL 18 in de winkels en de game kreeg ook de eer om EA Play af te trappen. De video, welke hieronder te bekijken is, toont aan dat het geheel nieuwe 'Longshot' speelbaar is. Het is een verhalende modus waarin de beslissingen van Devin Wade zijn carrière vormen. Tweeten



Andere berichten over Madden NFL 18 21:17 [E3] Battlefield 1 deelt Russische details

