Nieuws: Nieuwe Monster Hunter in de maak?

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 09:57 De Monster Hunter serie kende zijn start in 1994 op de PlayStation 2, waarna er in de jaren die volgden vele vervolgen kwamen. Het lijkt erop dat het einde voorlopig nog niet in zicht is. In Amerika is namelijk de naam Monster Hunter: World vastgelegd. Zou het hier gaan om een geheel nieuwe game of om de Amerikaanse en Europese naam van het in Japan uitgebrachte (en nog op de Nintendo Switch te verschijnen) Monster Hunter XX?



