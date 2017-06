Nieuws: Night Trap laat een scene zien

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 09:53 Night Trap. Velen zullen er niet van gehoord hebben, niet gek ook aangezien uit werd gebracht op de SEGA CD en dit toch alweer vijfentwintig jaar geleden was. Momenteel is er echter een upgrade van de game in de maak voor de PlayStation 4 en Xbox One waarvan we nu een scene te zien krijgen. Tweeten



