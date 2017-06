Nieuws: Star Wars: Battlefront II krijgt beta

Door Stefan van B op 10-06-2017 om 09:50 Bron: DualShockers Ontwikkelaar DICE heeft aangekondigd dit najaar een beta voor Star Wars: Battlefront II te organiseren. Specifieke informatie werd niet gegeven, maar wanneer je een pre-order voor de game plaatst heb je gegarandeerd vroege toegang tot de beta. Daarnaast krijg je bij een pre-order een verbeterde Epic Lightsaber Mastery Star Card voor Yoda, wat deze precies inhoudt is onbekend. Tijdens EA Play vanavond zullen we meer leren over de titel, voor nu hebben we enkel nog een kleine teasertrailer. Forces are deploying for battle. The #StarWarsBattlefrontII gameplay trailer arrives tomorrow. See it first: https://t.co/cxGHo62t1f pic.twitter.com/k2f5yVzUKn — EAStarWars (@EAStarWars) 9 juni 2017 Tweeten



