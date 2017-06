WipEout Omega Collection Tokyo 42 Tekken 7 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Nieuws: Veel Assassin's Creed: Origins info

Door Rene Groen op 10-06-2017 om 09:49 Bron: Reddit Hoewel Ubisoft haar nieuwe Assassin's Creed nog niet officieel aan het grote publiek heeft voorgesteld, iets wat ze ongetwijfeld bij de E3 zullen doen, is er toch al veel informatie naar buiten gekomen. Begon het met een T-Shirt met daarop de protagonist, daar is het nu aan Game Informer om ons veel meer informatie voor te schotelen. spoilers in staan.

Ubisoft begon de ontwikkeling van Assassin's Creed: Origins voor Assassin's Creed: Unity.

De A.I. is geheel nieuw waardoor vijanden niet langer hun beurt afwachten alvorens ze je aanvallen. Ook het gevechtssysteem is onder handen genomen waarbij er meer nadruk ligt op hitboxes. Terwijl je vecht vult zich een adrenalinemeter en wanneer je beide aanvalsknoppen indrukt voer je een meer krachtige aanval uit. Om op vijanden te locken gebruik je de linker schouderknop.

Er is geen minimap aanwezig, in plaats daarvan is er een kompas bovenin het scherm die doet denken aan The Elder Scrolls. Verder is er ook geen sprintknop meer aanwezig, hoe verder je de analoge stick induwt, hoe harde je rent. Verder keert het kruipen terug.

Het verhaal is nog grotendeels een geheim. Wel weten we dat het zich afspeelt gedurende de opkomst en regeerperiode van Cleopatra.

Eagle Vision is een subtiele trilling die objecten op laat lichten maar geen vijanden.

Er zijn kleine en grote steden met veel bezienswaardigheden, waaronder Memphis en Alexandria. Op alle gebouwen die in de game zitten kun je ook klimmen.

Eerder was er het gerucht dat je de adelaar ook kon besturen en dit is inderdaad het geval.

NPC's hebben een dag- en nachtcyclus, waardoor ze ook eten, slapen en werken.

In de dieptes van het water, denk aan gezonken schepen en lang vergeten ruïnes, kun je schatten vinden.

Customization opties zoals we deze kennen uit vorige games zijn geheel verdwenen.

Er is een nieuw gear systeem waarbij je verbeterde onderdelen van je gear kunt krijgen door materialen te craften. Verder is er ook een leveling systeem tot een maximum van veertig.

Het eerder uitgelekte karakter Bayek is niet het enige speelbare karakter, wie het andere personage is werd echter nog niet bekend gemaakt.

Er zijn legendarische items die je als loot kunt vinden.

Gedurende het spel kom je vijanden tegen die sterker zijn dan jezelf en deze kun je niet langer direct uitschakelen met je hidden blade.

Knoppen voor omhoog en omlaag free-runnen zijn niet langer aawezig. De puzzels keren wel terug maar moeten uitdagender zijn en minder draaien om het omzetten van schakelaars.

Er is meer diepte aanwezig door te kiezen uit drie paden: Seer, Warrior en Hunter.

Gladiatorengevechten in arena's zijn aanwezig.

Het spel is geoptimaliseerd voor 4K op de Xbox Scorpio, iets wat ze in enkele weken voor elkaar kregen.

Er komen vier edities van het spel:

- Een standaard uitgave voor $59,99

- Een Deluxe uitgave voor $69,99

- Een Gold uitgave (inclusief de content van de Deluxe uitgave en een Season Pass) voor $99,99

- Een Gold Steelbook (alle content van de Gold uitgave in een Steelbook) voor $109,99

Assassin's Creed: Origins verschijnt in Amerika op 27 oktober.

