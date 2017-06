Nieuws: FF XII: The Zodiac Agent in Story trailer

Door Rene Groen op 08-06-2017 om 18:57 Square Enix heeft een nieuwe trailer voor Final Fantasy XII: The Zodiac Agent uitgebracht, die spelers een goede indruk geven van de geremasterde beelden en soundtrack van het spel. De game bevat high-definition graphics en het Zodiac Job System, waardoor spelers uit twee van 12 banen kunnen kiezen in een karakterprogressie systeem dat voor het eerst geïntroduceerd werd in de tot nu toe, enkel in Japan uitgekomen release; Final Fantasy XII International Zodiac System. Het spel bevat tevens een geremasterde soundtrack, 7.1 surround sound, een speed modus, een auto-save functie, snellere laadtijden, een nieuwe Trial Mode en nog veel meer. Tweeten



