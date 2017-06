Gat is terug in Agents of Mayhem

Het einde van Gat out of Hell laat zien dat de doden niet doodblijven. Johnny is als agent terug in Seoul, de stad waar hij is geboren. Door de destructie van Devil’s Night ligt Johnny in coma. Hij wordt bijna een jaar later wakker en ontdekt dat de politie van Seoul van de aardbodem is verdwenen en is vervangen door C.O.P. robot teams.

Johnny Gat haat robots maar houdt van geweren en zijn liefde voor destructie maken hem een perfecte agent voor Mayhem. Gat is exclusief beschikbaar voor spelers die een pre-order plaatsen van Agents of Mayhem. Hij is speelbaar inclusief een unlock-missie, persoonlijke missie, voertuig- en wapenskins en de onmisbare stem van Daniel Dae Kim. Naast Johnny Gat, krijgen spelers die een pre-order plaatsen op Agenst of Mayhem het “Legal Action Pending” skins pakket voor Hollywood, Fortune, Braddock, Yeti en Daisy.



Spelers die digitaal een pre-oder plaatsen ontvangen Lazarus als dertiende Agent. Het nieuwe exclusieve personage Lazarus is een combinatie van een vrouw en machine; ze is het hoogtepunt van de menselijke evolutie. Als Mayhem agent, komen er uit alle hoeken tegenstanders die proberen haar van haar troon te stoten. Ook al is ze verder ontwikkeld dan haar medemensen, heeft ze veel respect voor de mensheid. Door Mayhem kan ze alle vreemde mensen die haar zo erg fascineren, goed in de gaten houden. Spelers die een pre-order plaatsen via Steam, de Playstation Store of de Xbox Marketplace, ontvangen naast Lazarus het “Legal Action Pending” skins pakket voor Hollywood, Hardtack, Fortune, Braddock, Yeti, Daisy Red Card, Rama en Joule.



Agents of Mayhem is een single-player, open-world, third-person actie game voor PS4, Xbox One en PC en is beschikbaar vanaf 18 augustus.