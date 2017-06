Nieuws: [E3] Vampyr met trailer; komt in november

Door Rene Groen op 08-06-2017 om 16:02 Ontwikkelaar Dontnod Entertainment brengt voorafgaande aan de E3 alvast hun video naar buiten voor Vampyr. Tevens maken ze bekend dat het spel in november uitgebracht zal gaan worden op de PC, Xbox One en PlayStation 4. Tweeten



