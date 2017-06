Guardians of the Galaxy Vol. 2 FACTS Spring 2017 Het beste van 1 April 2017 Beauty and the Beast Nieuws: Disney Pixar met nieuwe video van Coco

Door Rene Groen op 08-06-2017 om 16:00 Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant te worden. Ondanks dat muziek al generaties lang uit zijn familie wordt verbannen, is het Miguel’s grootste droom om net zo groot te worden als zijn idool, Ernesto de la Cruz. Wanhopig om zijn talent te bewijzen, belandt Miguel op mysterieuze wijze in het prachtige en kleurrijke Dodenrijk. Onderweg ontmoet hij de charmante oplichter Hector en samen gaan ze op een buitengewone reis om het echte verhaal achter Miguel’s familiegeschiedenis te ontdekken. Coco is geregisseerd door Lee Unkrich (Toy Story 3), mede geregisseerd door Adrian Molina (story artist Monsters University) en geproduceerd door Darla K. Anderson (Toy Story 3). Disney Pixar’s Coco draait vanaf 29 november 2017 in de Nederlandse bioscopen.



Tweeten



Andere berichten over Nieuws - Films [24-05-2017] Spider-Man: Homecoming in nieuwe trailer [23-05-2017] James Bond acteur Roger Moore overleden [16-05-2017] War of the Planet of the Apes in filmtrailer [08-05-2017] Wonder Woman in actievolle trailer [16-04-2017] Star Wars: The Last Jedi met eerste trailer [11-02-2017] Tweetal Take-Two IP's worden films [15-06-2016] Disney's Peter en de Draak in filmtrailer [29-04-2016] Alicia Vikander is nieuwe Lara Croft? [09-06-2015] Uwe Boll tegen crowdfunding: "Fuck yourself" [02-10-2014] Tetris krijgt een live-action film [12-08-2014] Komiek Robin Williams is overleden [07-06-2014] Wat voor Nicolas Cage man ben jij? [15-04-2014] Pompeii komt tot leven in Rotterdam [27-02-2014] Seth Rogen met film over console wars [02-09-2013] Avi Arad bespreekt aankomende filmgames [19-06-2013] Levine schrijft script voor Logan's Run [10-06-2012] Bekende gamefiguren in Disney film [29-09-2011] Cameron ziet Avatar MMO wel zitten [19-05-2011] Netflix domineert Internet dankzij consoles [08-03-2011] Nieuwe Tomb Raider film op komst [28-01-2011] The Dark Tower verschijnt ook als game? [24-09-2010] Avalanche Studios werkt aan Mad Max? [21-09-2010] Steve Wiebe is opnieuw recordhouder Donkey Kong [02-07-2010] Filmcriticus Ebert heeft spijt van uitspraken [22-02-2010] Missile Command wordt film? [25-11-2009] Teaser voor TRON film tijdens VGA [13-11-2008] Uwe Boll moet met de hand in de knip [19-10-2008] Mad Max game zoekt uitgever [05-09-2008] Film zoekt ervaren GTA spelers [03-05-2008] Boll: 'Bay wil met me vechten' 16:02 [E3] Vampyr met trailer; komt in november

15:59 Bekijk de GTA Online Gunrunning trailer Reacties (4) Pagina: 1 Gast (46.243.152.xxx) op 08-06-2017 om 16:06 Euh, wat heeft dit met games te maken..?

Rene Groen (Eindredacteur) op 08-06-2017 om 16:07 [Niv: 669 / Exp: 33440] Op Gamed richten we ons voor 99 procent op games, maar de andere procent gaat ook weleens op aan andere zaken als filmtrailers zoals bovenstaande. Klein beetje afwisseling in het aanbod, wat overigens niet wil zeggen dat je nu overigens al het filmgerelateerde nieuws bij ons terug gaat vinden

Gast (46.243.152.xxx) op 08-06-2017 om 16:09 Oh ok! Misschien handig om hier een kopje 'Film' ipv 'Misc' voor te maken? Had eigenlijk iets gamegerelateerds verwacht toen ik dit zag.







Rene Groen (Eindredacteur) op 08-06-2017 om 16:13 [Niv: 669 / Exp: 33440] Ik zal het eens in de groep gooien, goed punt!

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum