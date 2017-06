Nieuws: Sniper Ghost Warrior 3 voegt McMillan TAC-338A toe

Door Rene Groen op 08-06-2017 om 15:56 Ontwikkelaar CI Games heeft bekend gemaakt dat de McMillan TAC-338A sniper-rifle nu beschikbaar is voor Sniper: Ghost Warrior 3. Het wapen is onderdeel van de Season Pass en binnenkort kunnen bezitters hiervan ook aan de slag met de singleplayer campaign DLC "The Sabotage". Tweeten



Andere berichten over Sniper: Ghost Warrior 3 [26-04-2017] Launchtrailer Sniper: Ghost Warrior 3 [18-04-2017] Achievements Sniper: Ghost Warrior 3 [14-04-2017] Official Dangerous Trailer Sniper: Ghost Warrior 3 [24-03-2017] Challenge Mode voor Sniper: Ghost Warrior 3 [15-03-2017] Broederliefde in Sniper: Ghost Warrior 3 video [09-03-2017] Sniper: Ghost Warrior 3 multiplayer na launch [06-03-2017] Langer wachten op Sniper: Ghost Warrior 3 [02-02-2017] Sniper: Ghost Warrior 3 Season Pass bij pre-order [26-01-2017] Leer de basistactieken van Sniper: Ghost Warrior 3 [18-01-2017] Sniper Ghost Warrior 3 krijgt open bèta [21-12-2016] Nieuwe Sniper: Ghost Warrior 3 missie onthuld [17-10-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 wederom uitgesteld [30-09-2016] Sniper: Ghost Warrior 3 toont zijn open wereld [18-08-2016] [GC] Gameplay demo Sniper Ghost Warrior 3 [04-08-2016] Trailer Sniper: Ghost Warrior 3 [13-06-2016] Sniper Ghost Warrior 3 naar 2017 [23-07-2015] 25 minuten van Sniper: Ghost Warrior 3 [15-07-2015] Sniper Ghost Warrior 3 met Trailer [17-06-2015] [E3] Eerste Sniper: Ghost Warrior 3 beelden [22-04-2015] [E3] Sniper: Ghost Warrior 3 maakt opwachting [16-12-2014] Sniper: Ghost Warrior 3 aangekondigd 15:59 Bekijk de GTA Online Gunrunning trailer

14:59 [Upd.] Gamers niet geïnteresseerd in bc? Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.