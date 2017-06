WipEout Omega Collection Tokyo 42 Tekken 7 Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Nieuws: Shenmue III uitgesteld naar tweede helft 2018

Door Redneckerz op 08-06-2017 om 14:50 Bron: NeoGAF Het bleek een grote verrassing tijdens de E3 van 2015: Yu Suzuki meldde trots dat een derde Shenmue in ontwikkeling was. In eerste instantie voor PC, later kwam daar de PlayStation 4 bij. Vandaag horen we echter minder plezant nieuws. De game blijkt, zoals vele Kickstarters, te zijn uitgesteld. De game zal nu in de tweede helft van 2018 verschijnen. Suzuki geeft tekst en uitleg in de video hieronder.



Tweeten



Andere berichten over Shenmue III [29-05-2017] [E3] Shenmue III niet aanwezig, nieuwe dev diary [01-05-2017] Dev Diary Shenmue III over verhaalopbouw [17-03-2017] Developer Diary Shenmue III [26-02-2017] Shenmue HD Remasters in 2017? [07-01-2017] Shenmue HD domeinnaam vastgelegd [01-12-2016] Suzuki praat over Shenmue III muziek [02-09-2016] SEGA denkt na over Shenmue remasters [01-09-2016] Developer Video voor Shenmue III [31-07-2016] Keiji Okayasu werkt aan Shenmue III [12-05-2016] SEGA werkt aan Shenmue remasters? [21-01-2016] Tweetal nieuwe plaatjes van Shenmue III [05-11-2015] Shenmue III toont nieuwe test beelden [28-10-2015] Keren Shenmue en Shenmue II terug? [22-10-2015] Nieuwe informatie over Shenmue 3 [18-07-2015] Shenmue III behaalt Kickstarter game-record [16-07-2015] Shenmue III laat vuurvliegjes zien [02-07-2015] Shenmue III stemacteur keert terug [25-06-2015] Shenmue III funding uitgelegd [21-06-2015] [E3] Shenmue III is open wereld bij $10 miljoen [18-06-2015] [E3] Shenmue III wint Kickstarter record [17-06-2015] [E3] Sony zit achter Shenmue III [16-06-2015] [E3] [Upd.] Kickstarter voor Shenmue III [14-06-2015] [E3] Suzuki grapt met Shenmue 3 ... of niet? [24-03-2014] Kickstarter voor Shenmue III? [28-11-2013] Shenmue III Trademark was vals [30-03-2013] Suzuki en Cerny praten over Shenmue III? [04-03-2013] Shenmue III mogelijk via Kickstarter? [16-03-2012] 'Shenmue HD ligt al een jaar klaar' [05-01-2012] Suzuki blijft hoop houden in Shenmue III [08-12-2010] 'Concept voor Shenmue III bestaat al' 14:59 [Upd.] Gamers niet geïnteresseerd in bc?

14:46 Charts Japan: Tekken 7 versus Seiken Densetsu Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Shenmue III Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ys Net Uitgever: Ys Net Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum