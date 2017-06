Nieuws: The Escapists 2 met Multiplayer Trailer

Door Joni Philips op 08-06-2017 om 14:46 Bron: Siliconera Nadat The Escapists 1.8 miljoen exemplaren wist te verkopen kon een sequel natuurlijk niet uit blijven. Ontwikkelaar Mouldy Toof is dan ook trots om The Escapists 2 te presenteren. Deze krijgt onder andere een multiplayer, die centraal staat in onderstaande video. Tweeten



Titel: The Escapists 2 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Mouldy Toof Uitgever: Team 17 Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum