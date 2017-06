Nieuws: Radiant Historia: Perfect Chronology Trailer

Door Joni Philips op 08-06-2017 om 14:46 Bron: Siliconera Ontwikkelhuis Atlus werkt momenteel aan de Nintendo 3DS game Radiant Historia: Perfect Chronology welke een remake betreft van de Nintendo DS Role Playing Game Radiant Historia. De game heeft onder andere verbeterde gamesystemen en nieuwe visuals. Tweeten



