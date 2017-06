Nieuws: Outcast toont PlayStation 4-versie

Door Joni Philips op 08-06-2017 om 14:46 Bron: PlayStation Blog Ontwikkelstudio Appeal werkt samen met BigBen Interactive aan een volwaardige remake van Outcast voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De speler neemt de rol op zich van Cutter Slade, een voormalig Special Forces agent die aan een speciale missie begint om het hele universum te redden. Tweeten



