Tokyo 42 Tekken 7 Packshot Sunday - Deel 207 RiME Nieuws: [Upd.] Gamers niet geïnteresseerd in bc?

Door Rene Groen op 08-06-2017 om 14:59 Bron: Ars Technica Met de Xbox One heb je eigenlijk twee consoles in huis. Naast de Xbox One titels kun je namelijk ook een grote lijst Xbox 360 games op de console spelen, het lijkt er echter niet op dat veel gamers hier interesse in hebben. [Update:] Microsoft's Mike Ybarra komt op Twitter met een tegenreactie. Volgens hem geven de gegevens die van de server gehaald zijn geen accuraat beeld.



Scraping some data off servers gives an inaccurate view of what people do. — Mike Ybarra (@XboxQwik) 6 juni 2017



[Oorspronkelijk bericht:] Ars Technica is in de Xbox Live data gedoken en kwam erachter dat een kleine anderhalf procent van de Xbox One spelers gebruik maakt van de mogelijkheid om Xbox 360 games te spelen. Van de gemiddelde 1.529 uur die gamers op hun console spelen werd er slechts 23.9 minuten besteed aan een game middels backwards compatibility.



Van iedere duizend actieve Xbox Live leden zijn er drie tot vier leden die Call of Duty: Black Ops spelen en het is hiermee de meest succesvolle titel uit de lijst. Verder is er geen enkele andere backward-compatible titel te vinden in de top honderd van meest populaire Xbox One games in termen van totale unieke bezoekers.



Opvallend genoeg liet Sony's Jim Ryan zich eerder deze week uit over backwards compatibility. Hij vroeg zich toen openlijk af waarom iemand oude games zou willen spelen op zijn nieuwe console. Gezien de bovenstaande data lijkt het een goede vraag te zijn, duidelijk is in ieder geval dat lang niet iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid op de Xbox One. Aan de andere kant laat Sony ons ook oudere titels spelen middels het uitbrengen van remasters, of zien jullie dit niet als hetzelfde? Microsoft's Mike Ybarra komt op Twitter met een tegenreactie. Volgens hem geven de gegevens die van de server gehaald zijn geen accuraat beeld.Ars Technica is in de Xbox Live data gedoken en kwam erachter dat een kleine anderhalf procent van de Xbox One spelers gebruik maakt van de mogelijkheid om Xbox 360 games te spelen. Van de gemiddelde 1.529 uur die gamers op hun console spelen werd er slechts 23.9 minuten besteed aan een game middels backwards compatibility.Van iedere duizend actieve Xbox Live leden zijn er drie tot vier leden die Call of Duty: Black Ops spelen en het is hiermee de meest succesvolle titel uit de lijst. Verder is er geen enkele andere backward-compatible titel te vinden in de top honderd van meest populaire Xbox One games in termen van totale unieke bezoekers.Opvallend genoeg liet Sony's Jim Ryan zich eerder deze week uit over backwards compatibility. Hij vroeg zich toen openlijk af waarom iemand oude games zou willen spelen op zijn nieuwe console. Gezien de bovenstaande data lijkt het een goede vraag te zijn, duidelijk is in ieder geval dat lang niet iedereen gebruik maakt van de mogelijkheid op de Xbox One. Aan de andere kant laat Sony ons ook oudere titels spelen middels het uitbrengen van remasters, of zien jullie dit niet als hetzelfde? Tweeten



Andere berichten over Xbox One [06-06-2017] Microsoft laat Project Scorpio devkit zien [13-05-2017] Xbox One met Backward Compatibility Super Sale [13-05-2017] Xbox One krijgt toetsenbordondersteuning [09-04-2017] Xbox One ondersteunt nu Dolby Atmos Audio [05-04-2017] Artifex Mundi legt releaseplan op tafel [22-03-2017] Microsoft introduceert Recon Tech controller [17-03-2017] Street Fighter IV nu speelbaar op Xbox One [04-03-2017] Dead Rising 2 DLC en Disney voor One BC [03-03-2017] Scorpio onthulling mogelijk al voor de E3 [28-02-2017] Microsoft kondigt Xbox Game Pass aan [24-02-2017] Assassin's Creed: Rogue nu speelbaar op One [16-02-2017] Dit weekend gratis Rocket League en NBA 2k17 spelen [11-01-2017] Xbox controller in nieuwe kleuren gestoken [17-12-2016] Bully en Catherine nu speelbaar op Xbox One [30-11-2016] Oblivion (en meer) nu backward compatible [24-11-2016] Xbox One Streaming naar PC met Oculus Rift [16-11-2016] Twee nieuwe titels nu backwards compatible [08-11-2016] Xbox Preview verder als Xbox Insider [28-10-2016] Drie nieuwe backwards compatible titels [12-10-2016] Xbox One BC lijst uitgebreid met vier titels [21-09-2016] Games with Gold voor oktober bekend [13-09-2016] Nieuwe Xbox One accessoires aangekondigd [09-09-2016] Bayonetta nu backwards compatible [08-09-2016] Microsoft niet bang voor de PlayStation 4 Pro [23-08-2016] Speel in stijl op je Xbox One [25-07-2016] Acht nieuwe titels Backward Compatible [04-07-2016] Alle first-party Xbox One titels komen op PC [24-06-2016] Meer Xbox 360 titels speelbaar op Xbox One [17-06-2016] Portal, Left 4 Dead & meer BC op Xbox [14-06-2016] [E3] Xbox Design Lab pas jaar later in Europa 14:50 Shenmue III uitgesteld naar tweede helft 2018 Reacties (31) Pagina: 1 | 2 Gast (87.66.224.xxx) op 07-06-2017 om 15:59 Bullshit, kijkend na mijzelf en mijn vriendenlijst wordt er genoeg bc games gespeeld. Mja een onderzoek op 1000 gamers is ook niet objectief natuurlijk

Gast (85.148.254.xxx) op 07-06-2017 om 16:10 Het is iedere 1.000 spelers, niet 1.000.



En voor mij geldt het in ieder geval ook: ik heb niet eens tijd om oude meuk te spelen, teveel nieuwe spellen beschikbaar.

Gast (62.195.62.xxx) op 07-06-2017 om 16:45 @gast 85.148.254.xxx :

Ouwe meuk speelt niemand, alleen oude goede games..

Gast (62.140.132.xxx) op 07-06-2017 om 16:56 Een onderzoek met 1000 mensen kan vrij accuraat zijn hoor.. je zult er nog raar van staan te kijken denk. Maargoed ik snap best dat mensen enkele oude games nog zouden willen spelen, alleen niet dat ze geïrriteerd raken dat het niet meer kan... waarom moet dat altijd?? Omdat je nog oude games van je ps2/3 hebt liggen???

raxus07 op 07-06-2017 om 17:01 [Niv: 43 / Exp: 2131] Ik vind het een mooi systeem maar ondanks dat ik veel 360 spellen nog heb liggen pik ik echt een handje vol die ik echt tot het bittere eind weer speel. De rest is maar heel even voor de nostalgie en de fun maar laat ik al gauw weer links liggen. Ik heb daarnaast ook nog een werkende 360 maar alles op 1 console vind ik toch wel handig.



Hopelijk op basis van deze cijfers zullen ze er niet mee opbouden spellen om te zetten naar BC. Er zijn nog zat games die ik graag opnieuw koop om te spelen.

JDS-82 op 07-06-2017 om 19:24 [Niv: 16 / Exp: 809] omdzt games van toen veel beter waren, i mean wat voor trash komt er uit tegenwoordig?? op mn ps4 heb ik maar een 6 tal games, als ik dit bekijk met mijn PS1, daar had ik zeker 50 games van

Gast (81.243.69.xxx) op 07-06-2017 om 19:27 Een onderzoek op een miljoen spelers is niet accuraat, maar de gewoontes van enkele vrienden zijn dat wel. Ga dus nooit statistiek doen gast.

Gast (188.207.124.xxx) op 07-06-2017 om 20:07 Is al ontkracht door iemand van MS. Dit zijn inaccurate gegevens die bij elkaar zijn geschraapt met een API die niet van MS is.

De resultaten zijn dus bullshit en de interpretatie daarvan ook. Gewoon weer zo'n pre E3 clickbait geval. Triest.

Gast (81.240.153.xxx) op 07-06-2017 om 20:13 Lijkt me alternativefacts van MS.

flip122 op 07-06-2017 om 20:13 [Niv: 66 / Exp: 3275] Ik speel ook nog best vaak een ouder spelletje. Vooral omdat ik de vorige gen alleen een ps3 had , fable 2 en kameo was ik heel blij mee eindelijk te kunnen spelen. Ik hoop alleen nog steeds dat bandai wat meer games backward maakt , zodat ik tales of vesperia eindelijk kan spelen

dantekloon op 07-06-2017 om 20:35 [Niv: 166 / Exp: 8278] Ik heb backwards niet echt nodig. PS4 en de PS3 staan gewoon nog aangesloten, als ik een ps3 game wilt gaan spelen doe ik gewoon de ps3 aan.

Rene Groen (Eindredacteur) op 07-06-2017 om 20:47 [Niv: 669 / Exp: 33429] @ Gast (188.207.124.xxx)

Wat is je bron?

Joni Philips (Eindredacteur) op 07-06-2017 om 21:21 [Niv: 1156 / Exp: 57782]

https://twitter.com/XboxQwik/status/872168129425625089 Een twitter berichtje dat neer komt op 'nee, dat is niet waar'.

Gast (78.21.5.xxx) op 07-06-2017 om 23:35 Deze cijfers zullen rap veranderen als consumenten hun xbox360 stuk is.

Gast (78.21.5.xxx) op 07-06-2017 om 23:41 Ik speel ook trouwens nog eens graag een game, zoals Lost Odyssey of Blue Dragon, zonder dat ik mijn 360 moet aansluiten.

Gast (89.200.12.xxx) op 08-06-2017 om 00:36 Zijn er überhaupt nog 360's te vinden die niet stuk zijn dan? Levensduur zit zo rond de zes maanden.

Gast (46.243.152.xxx) op 08-06-2017 om 09:33 @ Gast 89



Mijn Xbox gaat nu al zeker zo'n 5 jaar mee hoor.

En dat is een 2e handse.

Gast (85.119.105.xxx) op 08-06-2017 om 09:43 Damage control door Sony.

Gast (83.84.176.xxx) op 08-06-2017 om 11:21 Hoe meer alles digitaal wordt, hoe belangrijker het wordt. Dat is ook de kracht van het PC platform waar je software niet waardeloos wordt na 5 jaar als je console ermee kapt of niet meer relevant is.

Maar ja, die Jim Ryan is ook lekker bezig met zijn Fortress Europe nazi referenties.

Redneckerz (Redacteur) op 08-06-2017 om 12:11 [Niv: 176 / Exp: 8816]



EDIT: Het was niet nodig voor mij om hier op in te gaan.



@ Gast 89.200:

Heb een 2dehands X360 die nu 1.5 jaar meesnort, evenals een tweedehands PSP die 2 jaar nu mee gaat, evenals een Famiclone, en mijn toppers een GB pocket en PSX die tegen de twee decennia aan lopen nu.



Enige wat stuk is de Nintendo DS. En dat is vooral door eigen toedoen van vroeger.





Gewijzigd door Redneckerz op 08-06-2017 om 14:22 @ Gast 83.84.176:EDIT: Het was niet nodig voor mij om hier op in te gaan.@ Gast 89.200:Heb een 2dehands X360 die nu 1.5 jaar meesnort, evenals een tweedehands PSP die 2 jaar nu mee gaat, evenals een Famiclone, en mijn toppers een GB pocket en PSX die tegen de twee decennia aan lopen nu.Enige wat stuk is de Nintendo DS. En dat is vooral door eigen toedoen van vroeger.

Gast (89.200.12.xxx) op 08-06-2017 om 13:30

Gewijzigd door Redneckerz op 08-06-2017 om 14:31 EDIT: Graag normaal reageren op een normale post, of anders deze voor je houden. Alvast bedankt - Red.

Gast (107.189.61.xxx) op 08-06-2017 om 13:36 Dat hoeft niet eens Pro PC te zijn wat hij zegt (wat gewoon waar is), dat is gewoon Pro consument.

We worden met zijn allen telkens keer op keer genaaid met die console generaties en vooral Sony doet er alles aan om hun klanten opnieuw te laten betalen voor oude games die ze al bezitten.

Dit statement van die sukkel Jim Ryan (die lacht als een verkouden zeehond) zorgt er voor mij alleen maar voor dat ik geen games meer digitaal op de PlayStation ga kopen want ik kan nu niet meer zeker weten of ze wel zullen werken op de PS5. Daarmee snijden ze zichzelf in hun eigen vingers en gebruik ik die PS4 alleen nog maar voor die paar exclusives die ertoe doen, meer ook niet.

Ars Technica krijgt hier ook wel een flinke klap. Wat die nep pers allemaal doet om Sony een handje boven het hoofd te houden met hun smerige marketing. Die nieuwe berichten van Phil Spencer o.a. spreken dit ook compleet tegen.

MISSELIJK!

Gast (83.84.176.xxx) op 08-06-2017 om 13:49 Niet representatief voor iedereen? Sorry Red, maar daarmee laat je alleen maar zien hoe geindoctrineerd je bent door console bullshit door de jaren heen.

Ga me nou serieus nog wijs proberen te maken dat al die remasters, die grotendeels niet meer dan resolutie bumps zijn omdat oudere hardware het niet aan kon, het waard zijn? Dat is gewoon industriele uitmelkerij en je weet het zelf ook.

flip122 op 08-06-2017 om 13:53 [Niv: 66 / Exp: 3275]

Jij blijkbaar ook niet , een echte gamer speelt games voor het spel zelf, de gameplay of de story of competitief ,en daar maakt het niet bij uit op welke console deze uitkomt als je maar plezier met het spelen hebt !

Gewijzigd door flip122 op 08-06-2017 om 13:54 @gast 107.189Jij blijkbaar ook niet , een echte gamer speelt games voor het spel zelf, de gameplay of de story of competitief ,en daar maakt het niet bij uit op welke console deze uitkomt als je maar plezier met het spelen hebt !

Gast (213.152.160.xxx) op 08-06-2017 om 14:12 https://twitter.com/xboxenigma/status/872571508358496256



Ja, complete onzin dit dus.



EDIT: Vlammetje in de pan weggehaald. - Red.

Gewijzigd door Redneckerz op 08-06-2017 om 14:31 Ja, complete onzin dit dus.EDIT: Vlammetje in de pan weggehaald. - Red.

Pagina: 1 | 2

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Xbox One Type: Hardware Releasedatum: 05-09-2014 Ontwikkelaar: Microsoft Uitgever: Microsoft Media:















Meer media Artikelen Games Forum