Nieuws: ELEX laat ons gameplay bekijken

Door Rene Groen op 07-06-2017 om 14:41 Met ELEX ontwikkelt Piranha Bytes een science-fantasy, open-wereld actie-RPG waarvan we recentelijk leerden dat deze op 17 oktober zal verschijnen. Vooruitlopend op de E3 komt de ontwikkelaar nu alvast met een nieuwe video waarin we enkele gameplaybeelden te zien krijgen. Tweeten



Andere berichten over ELEX [02-06-2017] ELEX met CGI trailer; komt in oktober [07-05-2017] ELEX met in-game beelden [21-04-2017] Nieuwe trailer van ELEX [20-08-2016] Nieuwe beelden van ELEX [30-05-2016] Piranha Bytes stelt Elex aan ons voor [02-07-2015] Piranha Bytes werkt aan ELEX 14:44 Nintendo Switch met zomerse video

14:34 Little Nightmares krijgt een uitbreiding Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.