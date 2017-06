Tokyo 42 Tekken 7 Packshot Sunday - Deel 207 RiME Nieuws: Achievements Perception

Door Rene Groen op 07-06-2017 om 14:31 Bron: Xbox Achievements Een game beleven vanuit een blinde vrouw klinkt als een aparte gewaarwording maar toch is dit nu net waar Perception om draait. De dame heeft al enige tijd nachtmerries en besluit de locatie op te zoeken, waarbij ze met haar loopstok korte tijd de omgeving in beeld kan brengen. Doe je dit echter te vaak, dan verschijnt een gemene entiteit die het op haar voorzien heeft. Binnenkort kun je in onze recensie lezen of dit opvallende concept ook een interessante game ten gevolg heeft, waarbij je de volgende Achievements kunt verdienen. Ceres 10

The galaxy is at peace



Lloyd 10

Best damn bartender



Maximized 20

What we do in life...



Like It's Hot 1 25

Found 2 Poppets in Chapter 1



Like It's Hot 2 25

Found 2 Poppets in Chapter 2



Like It's Hot 3 25

Found 2 Poppets in Chapter 3



Like It's Hot 4 25

Found 2 Poppets in Chapter 4



The Doll Collector 50

Found every poppet



I Hear Things Out Here 20

Found out what happened to the animals



Briar Memento 25

Found all touchstones in Chapter 1



Van Hout Memento 25

Found all touchstones in Chapter 2



Bosch Memento 25

Found all touchstones in Chapter 3



Durham Memento 25

Found all touchstones in Chapter 4



Touching 100

Found every touchstone



Master of... 5

Got the key from the good Doctor



Behind You... 10

Turn around...



Giddy Socialite 10

Found Kirby



Wind 25

Completed Chapter 1



Water 25

Completed Chapter 2



Earth 25

Completed Chapter 3



Fire 25

Completed Chapter 4



Spirit 100

Completed every chapter



Tickled Pink 10

Listened to every Dearest Pinky song



Kicked 10

Found 5 backer letters



Backed 10

Found the backer recording



Still Doing This 5

Is it going to get old?



200.60% 100

Got every other achievement in the game



For Susannah 15

Found Susannah's sanctum



Overlooked 100

Never captured by The Presence



Quiet Knoll 100

Completed without tapping



Mashi 5

Found Nanci Chang's takeout menu



Snoop 10

Listened to all of Cassie's messages

