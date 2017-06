Nieuws: Speel Styx: Shards of Darkness in demo

Door Rene Groen op 06-06-2017 om 15:48 Bron: Gamed Lang niet iedereen zal bekend zijn met de Styx serie en diens laatste game, Shards of Darkness, was interessant genoeg om hier verandering in te brengen. De ontwikkelaar doet dit middels een demo en een PC korting.



Meer over Styx: Shards of Darkness kun je teruglezen in Een PC demo laat je rondsluipen in het eerste tutorial level zodat je meteen een idee krijgt waar de game om draait. Mocht je interesse aan het einde van de demo gewekt zijn dan kun je het spel direct aanschaffen met een korting van veertig procent, een actie die geldig is tot maandag 12 juni. Als console gamer zal je niet worden buitengesloten, hoewel hier vooralsnog geen kortingen voor bekend zijn gemaakt is de demo vanaf 9 juni op de Xbox One speelbaar en vanaf 12 juni op de PlayStation 4.Meer over Styx: Shards of Darkness kun je teruglezen in onze review Tweeten



Andere berichten over Styx: Shards of Darkness [20-03-2017] Styx: Shards of Darkness [14-03-2017] Achievements Styx: Shards of Darkness [10-03-2017] Styx: Shards of Darkness in launchtrailer [06-03-2017] Coöperatieve Trailer Styx: Shards of Darkness [12-01-2017] Styx in Art of Stealth trailer [15-12-2016] Bekijk gameplay van Styx: Shards of Darkness [29-11-2016] Styx komt voorbij in viertal screenshots [06-10-2016] Styx: Shards of Darkness komt begin 2017 [09-06-2016] [E3] Styx: Shards of Darkness in trailer [19-05-2016] Drietal plaatjes van Styx: Shards of Darkness [23-02-2016] Styx: Shards of Darkness in screenshots [14-10-2015] Styx keert terug in Shards of Darkness 15:50 Victor Vran brengt ons zijn launchtrailer

15:42 Launchtrailer DiRT 4 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.