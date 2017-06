PSVR over 1 miljoen, 1 op 5 PS4 is een Pro

Met de release van de PlayStation 4 Pro en de PlayStation VR in de najaar kreeg de consolemarkt er twee nieuwe, maar ook dure hardware bij. De grote vraag die sindsdien bestond is of deze apparaten eigenlijk wel verkochten en vandaag geeft Sony daar meer duidelijkheid in. Ten eerste PlayStation VR. Volgens Sony heeft dit accessoire meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Dit is een stuk meer dan directe concurrenten HTC Vive en Oculus Rift, die respectievelijk 420.000 en 243.000 exemplaren hebben gekochten. Het is echter nog lang niet zoveel als Samsung's Gear VR, welke al meer dan 5 miljoen keer is verkocht.



Volgens President of Sony Interactive Entertainment America en CEO Shawn Layden is er dan ook nog een hoop werk te doen. In vergelijking met de user base van de PlayStation 4, welke de 60 miljoen nadert, is het aantal verkochte VR sets nog vrij weinig. Layden heeft echter hoop op de toekomst, doordat er nu meer VR sets op voorraad zijn. Afgelopen feestdagen was de VR zo slecht verkrijgbaar dat Sony zelfs de promotie van het apparaat heeft verminderd, omdat ze geen teleurgestelde klanten wilden.



Aankomende E3 kunnen we meer VR titels verwachten volgens Layden. Ondertussen zijn er al 5.25 miljoen VR games in totaal verkocht met een gemiddelde speeltijd van 25 minuten per sessie. Over de toekomst van VR is Layden nog niet zeker, het consumentengedrag zal goed bestudeerd worden om daar tijdig op in te kunnen spelen. Hoe VR er in 2018 of 2019 uit gaat zien durft Layden dan ook nog niet te zeggen.



Wat betreft de PlayStation 4 Pro heeft Sony geen officiële cijfers vrijgegeven. Evenals voor PlayStation VR waren de verkoopverwachtingen erg laag en was er dus sprake van onderproductie. Volgens Sony global sales chief Jim Ryan heeft de PS4 Pro evenals PSVR echter ook boven verwachtingen gepresteerd. Sinds de lancering waren 1 op de 5 verkochte PS4 consoles een PlayStation 4 Pro.



Terug naar CEO Shawn Layden die aangeeft dat alle geruchten over de ondergang van consoles dan ook veel te vroegtijdig zijn. Volgens hem is consolegaming nog nooit zo groot en levendig geweest als nu.



Tot slot heeft Sony nog een vergelijking getrokken tussen verkopen van de en PlayStation 4 en Xbox One in Noord-Amerika en Europa. Waarbij de PlayStation 4 - Xbox One verhouding in Noord-Amerika 2-1 is en in Europa 3-1.