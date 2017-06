Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Packshot Sunday - Deel 207 RiME Wii U Virtual Console - Week 154 Nieuws: Toekomstplannen Telltale in enquête?

Door Rene Groen op 04-06-2017 om 11:05 Bron: All Games Delta Middels enquêtes proberen ontwikkelaars er veelal vroegtijdig achter te komen wat gamers van ze verwachten. Voor Telltale is dit niet anders en mogelijk leren we uit zo'n enquête wat diens toekomstplannen zijn.



Rumor: Telltale survey mentions Minecraft Story Mode Season 2, JAMES BOND and

Tales from the Borderlands Season 2



Pics via @AnEvilHag pic.twitter.com/Kzv0xmYg7J — AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 3 juni 2017 Als we het onderzoek mogen geloven kunnen gamers onder andere uit kijken naar sequels van Minecraft: Story Mode en Tales from the Borderlands. Verder werken ze mogelijk aan een een game rondom James Bond en met de E3 in aantocht is het natuurlijk altijd de vraag of we daar meer gaan zien van één of meerdere van deze titels. Tweeten



