Nieuws: Ontmoet Byte & Barq in nieuwe ARMS trailer

Door Stefan van B op 01-06-2017 om 11:47 Byte & Barq is het speelbare duo in de aankomende vechttitel ARMS. Byte is een robotische politieagent met een Brits tintje en Barq is zijn trouwe robothond. Samen vormen zij één speelbaar karakter om je tegenstanders mee te kunnen overtreffen.



Titel: Arms Type: Game Releasedatum: 16-06-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:





