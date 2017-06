Nieuws: Nintendo Switch overleeft val van 300 meter

Door Stefan van B op 01-06-2017 om 11:44 Bron: Kotaku Het team van UnlockRiver is altijd maar uit op één ding: het uithoudingsvermogen van nieuwe apparaten testen. Deze keer staat de Nintendo Switch centraal, die op een hoogte van 1000 voet, ofwel 304,8 meter, los wordt gelaten. Het resultaat is verbazingwekkend.



