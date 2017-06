Nieuws: Dead Core naar consoles op 14 juli

Door Stefan van B op 01-06-2017 om 11:33 Bron: DualShockers De first-person platformer Dead Core verscheen origineel al in oktober 2014 op PC. Deze titel van de ontwikkelaars van onder andere het recent gelanceerde Skylar & Plux is nu ook aangekondigd voor een release op PlayStation 4 en Xbox One. De titel zal op 14 juli aanstaande verschijnen, voor nu mogen consolegamers alvast genieten van onderstaande aankondigingstrailer. Tweeten



