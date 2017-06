Gamed Gamekalender Juni 2017 Embers of Mirrim Shadow Warrior 2 Samurai Warriors: Spirit of Sanada Nieuws: PlayStation Plus met Juni line-up

Door Joni Philips op 01-06-2017 om 05:36 Bron: PlayStation Blog Met PlayStation Plus lanceerde Sony Computer Entertainment midden 2010 een abonnementsservice. In ruil voor een kleine som kun je onder andere elke maand genieten van een selectie games die speelbaar blijven tot het einde van je abonnement, en kortingen.

Killing Floor 2 (PS4)

Life is Strange (PS4)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5: World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS Vita – cross-buy with PS4)

Spy Chameleon (PS Vita)

Ook in juni krijgen we weer nieuwe games, lees hieronder wat je kunt donwloaden vanaf 6 juni. Tweeten



