Nieuws: Trailer Final Fantasy XIV: Stormblood

Door Joni Philips op 01-06-2017 om 05:35 Bron: Siliconera Ontwikkelhuis Square Enix werkt momenteel aan een nieuwe grootschalige uitbreiding voor hun Massively Multiplayer Online Role Playing Game Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Final Fantasy XIV: Stormblood dat enkel naar PC en PlayStation 4 komt, verhoogt de levellimiet naar 70, introduceert nieuwe jobs, verandert het vaardigheden-systeem en betekent het einde van de PlayStation 3-versie wanneer deze eind juni verschijnt. Tweeten



