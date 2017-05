Gamed Gamekalender Juni 2017 Embers of Mirrim Samurai Warriors: Spirit of Sanada Injustice 2 Nieuws: Nieuwe PC Sim van SEGA en Lionhead-veteranen

Door Stefan van B op 31-05-2017 om 10:10 Bron: DualShockers In maart 2016 werd bekend dat Fable-ontwikkelaar Lionhead Studios de deuren ging sluiten. Medewerkers van de studio richtten vervolgens een nieuwe, onafhankelijke ontwikkelstudio op genaamd Two Point Studios. In samenwerking met SEGA Europe werken zij nu aan een nieuwe game.



quote: We are really excited to be working with SEGA and between us we feel confident that we can create something special, and realize our vision of crafting a beautiful, charming and challenging sim game.



In zijn enthousiasme onthult Carr dat ze samen zullen werken een nieuwe simulatiegame voor de PC. Verder kan er op dit moment nog niets over het project gezegd worden. Het doel is om ons gamers begin 2018 meer over het project te vertellen. Tot die tijd kunnen we enkel wachten. In een aankondiging van het partnerschap had voormalig Creative Director bij Lionhead en co-oprichter van Two Point Studios Gary Carr het volgende te zeggen.In zijn enthousiasme onthult Carr dat ze samen zullen werken een nieuwe simulatiegame voor de PC. Verder kan er op dit moment nog niets over het project gezegd worden. Het doel is om ons gamers begin 2018 meer over het project te vertellen. Tot die tijd kunnen we enkel wachten. Tweeten



