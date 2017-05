Nieuws: Assassin's Creed protagonist heet Ba Yek?

Door Rene Groen op 31-05-2017 om 05:34 Bron: Reddit Bij de E3 verwachten we een nieuwe Assassin's Creed te verwelkomen waar al eerder beelden en informatie van uitlokten. Mogelijk is dit ook nu het geval, een t-shirt geeft mogelijk de naam van de protagonist vrij.



In een filiaal van GameStop werd namelijk het onderstaande t-shirt gespot, waarop de naam Ba Yek (of mogelijk Bayek) te lezen is. Deze protagonist draait de witte kap van een Assassin en draagt een boog en schild. Tweeten



Andere berichten over Assassin's Creed [2017] [16-05-2017] Nieuwe info Assassin's Creed: Origins? [09-05-2017] [Upd.] Eerste screenshot AC: Origins? [08-05-2017] Nieuwe Assassin's Creed heet Origins, in Egypte? 05:34 [E3] Line-up van Team 17 bekend

05:33 Arms laat ons kennis maken met Twintelle Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Assassin's Creed [2017] Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum