Gamed Gamekalender Juni 2017 Embers of Mirrim Shadow Warrior 2 Samurai Warriors: Spirit of Sanada Nieuws: Ghost Recon Wildlands DLC in trailer

Door Rene Groen op 31-05-2017 om 05:34 Fallen Ghosts, de tweede uitbreiding voor Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, is beschikbaar voor spelers met een Season Pass op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. De uitbreiding is op 6 juni voor alle overige spelers verkrijgbaar voor €14,99. Tweeten



Titel: Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Type: Game Releasedatum: 07-03-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















