Nieuws: Launchtrailer Star Trek: Bridge Crew

Door Rene Groen op 31-05-2017 om 05:33 Star Trek: Bridge Crew, de virtual reality game waar spelers als lid van de Starfleet de ruimte ontdekken, is nu verkrijgbaar voor PlayStation VR, Oculus Rift en HTC Vive. Star Trek: Bridge Crew is ontwikkeld door Red Storm Entertainment, een Ubisoft studio, onder licentie bij CBS Consumer Products en kan cross-platform gespeeld worden. Star Trek: Bridge Crew dompelt fans onder in het Star Trek-universum, waar zij de rol van een Starfleet-officier op zich nemen en missies voltooien die het lot van hun schip en bemanning bepalen. De game is zowel coöperatief met een crew of als Kapitein in singleplayer te spelen. Star Trek: Bridge Crew zet spelers op de brug van een nieuw sterrenship, de U.S.S. Aegis, terwijl ze een ongerept gebied van het heelal ontdekken.



Naast een verhaalcampagne, kun je ook aan de slag met Ongoing Voyages. Deze stellen spelers in staat om zowel alleen als met anderen willekeurige missies te voltooien aan boord de U.S.S. Aegis of zelfs de legendarische U.S.S. Enterprise NCC-1701 uit de originele Star Trek-serie. Daarnaast bevat Star Trek: Bridge Crew deze zomer gedurende een experimentele bčta-periode de Watson-techniek van IBM met interactieve spraak- en waarnemingsvaardigheden. Hiermee kunnen spelers met hun stem bevelen geven en met hun virtuele crewleden communiceren.



Titel: Star Trek: Bridge Crew
Type: Game
Releasedatum: 30-05-2017
Ontwikkelaar: Ubisoft
Uitgever: Ubisoft



