Door Rene Groen op 31-05-2017 om 05:34 Bron: Gamefront Het zal jullie niet ontgaan zijn, de E3 komt eraan en dus maken steeds meer bedrijven bekend wat we precies mogen verwachten. Team 17 vormt hier geen uitzondering op en brengt een viertal games met zich mee.

- Aven Colony (PS4, Xbox One, PC)

- The Escapists 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

- Genesis Alpha One (PS4, Xbox One, PC)

- Yoku's Island Express (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Het gaat om drie nieuwe IP's en een sequel in de vorm van The Escapists 2. De complete lijst is als volgt: Tweeten



