Nieuws: Nieuwe trailer Agents of Mayhem

Door Rene Groen op 31-05-2017 om 05:34 Seoul is een grote stad. Ook de Agents moeten af en toe even pauze nemen van hun teleportatie skills, het beklimmen van gigantische gebouwen en het herstellen van de stad na de verwoesting van Devil’s Night. De beste manier om de stad te verkennen is met één van de luxe voertuigen die ontworpen zijn door Quartermile, het auto-genie van ARK. Quartermile neemt zijn liefde voor luxeauto’s heel serieus en gaat er heel zorgvuldig mee om. Hij is als een kind zo blij met zijn Mayhem motor pool. Quartermile geeft graag demonstraties van zijn streng beveiligde strijdvoertuigen en alle Agents moeten vooraf een schriftelijk examen afnemen voordat ze ermee op pad mogen. Hij is dan ook beledigd als de Agents roekeloos met zijn creaties omgaan, wat natuurlijk meestal wel gebeurt. Om de auto’s nog vetter te maken, beschikken ze allemaal over een AI zodat de Agents onderweg heerlijk met hun voertuig kunnen kletsen.



Agents of MAYHEM is een single-player, open-world, third-person actie game voor PS4, Xbox One en PC en is beschikbaar vanaf 18 augustus.



Titel: Agents of Mayhem Type: Game Releasedatum: 19-08-2017 Ontwikkelaar: Volition Uitgever: Deep Silver Media:









