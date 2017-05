Nieuws: Super Mega Baseball 2 komt in september

Door Stefan van B op 28-05-2017 om 10:50 Bron: DualShockers Ontwikkelaar Metalhead Software heeft aangekondigd dat Super Mega Baseball 2 aankomende septembermaand zaal lanceren op PlayStation 4, Xbox One en PC. Ten opzichte van het origineel kent de sequel veel meer aanpassingsmogelijkheden voor toernooien, teams en meer, zodat jij werkelijk kan bepalen hoe je speelt. Tweeten



Andere berichten over Super Mega Baseball 2 [24-11-2016] Teaservideo Super Mega Baseball 2 [29-09-2016] Super Mega Baseball krijgt een sequel 10:57 Samurai Warriors: Spirit of Sanada

10:46 RPG Golf Story aangekondigd voor Switch Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Super Mega Baseball 2 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Metalhead Uitgever: Metalhead Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum