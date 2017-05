Disgaea 5 Complete Packshot Sunday - Deel 206 Packshot Sunday - Deel 205 Mario Kart 8 Deluxe Nieuws: RPG Golf Story aangekondigd voor Switch

Door Stefan van B op 28-05-2017 om 10:46 Bron: DualShockers De nieuwe indie-ontwikkelaar Sidebar Games heeft haar eerste titel onthult. RPG Golf Story voor Nintendo Switch vertelt het verhaal van een golfer die alles wat hij lief had op moest geven om zijn laatste kans op het voltooien van zijn droom te grijpen. Deze droom is echter niet makkelijk te behalen. Naast dat je op de golfbaan jezelf moet kunnen meten met de beste spelers, moet je dit ook buiten de golfbaan kunnen. Volgens Sidebar Games kun je overal in de acht unieke omgevingen van de titel beginnen met golfen. Elke omgeving kent eigen banen, lokale bevolking en geheimen. Door de game heen zul je je golfer daarnaast kunnen upgraden door het voltooien van uitdagingen, puzzels en het aanschaffen van nieuwe kleding.



RPG Golf Story staat gepland voor een release op de Nintendo Switch ergens deze zomer.



