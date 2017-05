Samurai Warriors: Spirit of Sanada Injustice 2 Wii U Virtual Console - Week 153 Spellspire Review: Samurai Warriors: Spirit of Sanada

Door Joni Philips op 28-05-2017 om 10:57

Ontwikkelstudio Omega Force werd bekend met hun Dynasty Warriors games waarin de Chinese geschiedenis wordt belicht middels een blik op de grootste strijdtonelen uit de periode van de Drie Koninkrijken. Sinds 2004 doen ze hetzelfde voor hun thuisland Japan met de Samurai Warriors serie. Net als in Dynasty Warriors tonen ze in Samurai Warriors een lange periode van onrust door middel van de grootste strijdperken en de krijgsheren die er hun bekendheid verwierven.





Het verhaal heeft natuurlijk als gevolg dat er minder karakters aanwezig zijn in de verhalende mode – Spirit of Sanada heeft wel het hoogste aantal karakters ooit voor een Samurai Warriors – maar dat heeft weinig impact op de game. De diversiteit qua wapens en aanvalsstijlen blijft namelijk bewaard. Dat is handig want net als in vorige games kun je tijdens gevechten gemakkelijk wisselen tussen de aanwezige karakters, hoewel het spijtig is dat er hierbij geen coöperatieve mogelijkheid is. Dat wisselen is vooral handig om eens aan de slag te gaan met verscheiden wapentuig, want alle karakters besturen even gemakkelijk. Net als in de andere recente Samurai Warriors games – deze loopt op dezelfde engine als de andere Samurai Warriors 4 titels – combineer je middels twee knoppen lichte en zware aanvallen. Deze laten je toe combinaties te vormen waarmee je op je sprekend gemak door de honderden tot duizenden tegenstanders gaat. Dit laat je toe speciale aanvallen op te laden, waaronder de Musou aanval welke tientallen vijanden tegelijkertijd kan wegvegen en de Rage mode – een verbetering uit Berserk and the Band of the Hawk – waarmee je traditionele aanvallen sterker worden.



Aan het vechtsysteem heeft Omega Force dus amper veranderingen doorgevoerd, zodat het heel simpel is om opnieuw in de ervaring te stappen, maar de game voelt wel anders aan. Er zijn namelijk wel veranderingen doorgevoerd aan het opzet. Dit zien we onder andere in de toevoeging van multistage gevechten waarbij enkele missies aan elkaar gelinkt zijn. De optionele objectieven die je krijgt in de eerste missie, hebben dan effecten in latere missies waardoor je beter je best moet doen dan traditioneel. Denk bijvoorbeeld aan een objectief om een officier te helpen overleven in een eerste gevecht. Deze officier kan dan in een volgend gevecht verschijnen met versterking wat de ervaring daar vlotter doet verlopen. Het is een extra reden om deze te behalen terwijl je deze in het verleden zonder veel zorgen kon overslaan. Ook op verhalend gebied is het een handig toevoeging, je kunt op deze manier namelijk een beter beeld krijgen van hoe een beroemde veldslag is gestart. Als dit niet naar je smaak is, dan zijn er ook nog voldoende normale gevechten, waaronder secundaire missies die je in tegenstelling tot de verhaalmodus vrije keuze geven over de karakters.





Er is nu ook heel wat te beleven buiten deze missies om. Spirit of Sanada is opgebouwd rond een hubwereld waar je onder andere kunt rondwandelen om de smid te bezoeken die je wapens versterkt, je nieuwe accessoires kunt passen, je kunt trainen in de dojo en paarden kunt kopen. Je hebt zelfs de mogelijkheid te gaan vissen of op een boerderij te gaan werken waarmee je nieuwe materialen kunt verdienen om je te versterken, of om de omgeving te gaan verkennen. Je vredevol bestaan wordt af en toe onderbroken door willekeurige kleine missies, maar het is hier een pak rustiger. Er is zelfs een vriendschapssysteem aanwezig dat je extra bonussen geeft voor de strijdperken als je medestanders voldoende helpt. Deze kalme momenten zijn een goede onderbreking, hoewel ze te vaak backtracking vereisen. Je moet namelijk vaak van het ene naar het andere karakter lopen om dan terug te gaan. Een ander nadeel is dat je hierdoor te veel tijd krijgt om te kijken naar de omgevingen, die gezien de origine van de game – de PlayStation 3 engine van Samurai Warriors 4 – niet op het niveau van de PC of de PlayStation 4 zijn. Het is geen groot gebrek, maar het blijft opvallend. Het zorgde er steeds voor dat de speler werd overspoeld met karakters, waarbij het schier onmogelijk was om de fijnere details van hun leven op te vangen. In Samurai Warriors: Spirit of Sanada kiest men nu voor een kleinschaligere persoonlijke aanpak. In deze game volgen we gedurende een periode van ongeveer vijftig jaar het leven van de Sanada clan, beginnend met vader Sanada Masayuki als jonge kerel en eindigend met zoon Sanada Yukimura – bekend als de Crimson Demon of War – als oude man. In tegenstelling tot in andere Warriors games zul je dan ook geen tientallen andere karakters gebruiken, de focus ligt echt op de leden van de Sanada clan. Een ander nadeel is dat je hierdoor te veel tijd krijgt om te kijken naar de omgevingen, die gezien de origine van de game – de PlayStation 3 engine van Samurai Warriors 4 – niet op het niveau van de PC of de PlayStation 4 zijn. Het is geen groot gebrek, maar het blijft opvallend. Beoordeling 80 Samurai Warriors: Spirit of Sanada is een interessante twist op de traditionele Warriors formule. De focus op een specifieke clan zorgt voor een meeslependere verhalende ervaring, waarbij deze eveneens wordt weerspiegeld in de gameplay, met onder andere de multistage gevechten. Dit verandert niets aan de kern – het verslaan van honderden vijanden – maar maakt het geheel net iets meer strategisch. Het eindresultaat is dan ook een zeer gesmaakte titel. Tweeten



Titel: Samurai Warriors: Spirit of Sanada
Type: Game
Releasedatum: 26-05-2017
Ontwikkelaar: Omega Force
Uitgever: Koei Tecmo Games









