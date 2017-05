In afwachting van de volledige onthulling op 26 mei heeft Ubisoft vandaag onderstaande artwork van Far Cry 5 vrijgegeven. De game zal zich afspelen in de staat Montana in de moderne Verenigde Staten. In de artwork zien we in het midden hoogstwaarschijnlijk de antagonist van de titel in een scčne die veel wegheeft van het laatste avondmaal. Zijn jullie al enthousiast?