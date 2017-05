Nieuws: Mario + Rabbids Kingdom Battle bestaat echt

Door Stefan van B op 24-05-2017 om 09:59 Bron: All Games Delta Het bestaan van een team-up tussen Nintendo's Mario en Ubisofts Rabbids leek al zo goed als zeker. Met het lekken van onderstaande interne presentatie slides is het bestaan nu ook zo goed als bevestigd. crazy combat adventure die door Ubisoft Parijs en Milaan worden ontwikkeld op de Snowdrop engine. De game moet in augustus of september dit jaar verschijnen, heeft een speelduur van ongeveer 20 uur en biedt een lokale coöperatieve modus aan op de Nintendo Switch.



Komisch detail is de aangegeven tijdlijn, waarbij er tijdens de E3 een verrassingsaankondiging gedaan zou worden omtrent de game. Die spanning is er nu in ieder geval al af. Wel kan de game daar ook direct al gespeeld worden en zullen we dan ook de eerste internationale impressies kunnen ontvangen.













