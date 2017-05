Spellspire Skylar & Plux: Adventure on Clover Island Akiba's Beat Seasons After Fall Nieuws: Games with Gold voor juni bekend

Door Rene Groen op 23-05-2017 om 17:38 De maand juni is aanstaande en dat betekent - naast de E3 - nieuwe games voor Xbox Live Gold leden. Vandaag heeft Microsoft alvast laten weten om welke titels het gaat. De gehele maand juni kunnen we Speedrunners downloaden en vanaf 16 juni tot en met 15 juli zal hier ook Watch_Dogs aan worden toegevoegd. Verder kunnen we de Xbox 360 titels Assassin's Creed III (van 1 juni tot en met 15 juni) en Dragon Age: Origins (van 16 juni tot en met 30 juni) downloaden die ook speelbaar zijn op de Xbox One. En dit is nog niet alles, Gold members krijgen namelijk ook bonus DLC voor de Phantom Dust remake, een game die eveneens gratis te verkrijgen is.



