Rallycross centraal in DiRT 4 video

Door Rene Groen op 23-05-2017 om 16:09 Vandaag brengen Codemasters en Koch Media de nieuwste DiRT 4 trailer naar buiten. In de trailer is de rallycross content op verschillende circuits en klassen te zien. Rallycross draait om multicar circuit races op asfalt en off-road dirt banen. De korte races duren vier tot 6 laps en elke auto moet minimaal één ‘Joker Lap’ racen. Deze speciale Joker Lap is langer dan de standaard lap en draait om tactisch wheel-to wheel racen. Bestuurders nemen het in vier kwalificatierondes tegen elkaar op voordat ze tegen de top mogen racen in de halve finale en de finale. De supercar klasse in de FIA World Rallycross kampioenschappen is behoorlijk snel, binnen twee seconde trekken de auto’s op van nul naar bijna 100 km/h. Daarmee zijn ze nog sneller dan de auto’s uit de Formule1.



